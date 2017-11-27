"Огнедышащий" альпака удивил пользователей соцсети

Владелец фермы по выращиванию альпака в американской Айове опубликовал в социальную сеть Youtube удивительный видеоролик, на котором запечатлено, как животное по имени Корица буквально выдыхает огнем.

Очень многие пользователи не поверили в реальность событий и уверенны, что видеозапись была обработана через специальную программу. Но молодой человек, владелец животного, отрицает этот факт и уверяет, что он запечатлел удивительный природный случай. Пользователи обвиняют Шульца, что видеоролик смонтирован, но он продолжает утверждать, что никаких изменений он в запись не вносил. Владелец питомца позже пояснил, что оптическую иллюзию вызвал сильный мороз.

На момент съемки температура на улице достигала минус семь градусов по Цельсию, и момент дыхания животного, подсвечивали лучи солнца, которые создали "огненный эффект". Ранее стало известно, что Баклан заживо проглотил ядовитую змею.