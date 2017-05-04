Паблики правительства Ростовской и Тульской областей признаны самыми открытыми во "ВКонтакте"

Проектный центр "Информетр" выяснил, что только 41 регион России имеет официальные страницы в соцсети "ВКонтакте". Самыми открытыми из них стали страницы Ростовской и Тульской областей.

Как известно, "Информетр" занимается оценкой информационной открытости официальных сайтов органов власти. В ходе своего исследования специалисты выяснили, что официальные страницы "ВКонтакте" имеют представители власти только 41 региона РФ, а самыми открытыми признали страницы правительства Ростовской и Тульской области. Отмечается, что их открытость оценили в 100%.

Отмечается, что в ТОП-5 также вошли паблики органов власти Томской области, Чувашии, Хакасии, Ленобласти и Москвы.

Стоит отметить, что в рейтинге всего 37 мест, а на последней строчке разместились 46 регионов, открытость соцсетей которых была признана нулевой. В этот антирейтинг попали страница губернатора Астраханской области, главы Карачаево-Черкессии, главы Ингушетии и Страница Хабаровского края.