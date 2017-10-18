В московском метро начнут продаваться браслеты с функцией билета "Единый"

На официальном сайте мэра Москвы появилось сообщение о том, что 17 января 2018 года в московском метрополитене будут продавать билеты "Единый" в виде браслетов. Отмечается, что записать поездки на браслет можно только один раз, после он останется у владельца в качестве сувенира.

Как пишут на сайте мэра, если жителям Москвы понравятся такие сувениры, в метро поступят следующие партии браслетов. Возможно, такие браслеты будут продаваться и во время проведения ЧМ по футболу в 2018 году. Отмечается, что браслет "Единый" запущен пока в пилотном режиме, приобрести его можно на всех стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

На сайте мэра сообщается, что больше всего такой необычный сувенир может понравиться иностранным туристам, в качестве напоминания от поездки в Москву.