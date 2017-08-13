Главный архитектор Москвы отнес реиновационные районы неблагополучными

Московские районы, отведенные под реновацию жилья, отнесли к разряду небезопасных, такое разделение отметил Сергей Кузнецов, исходя из криминогенной обстановки в Москве.

Главный вопрос - это возможность получить пять комнат вместо одной и переехать из хрущевки в новострой. К криминогенным районам относятся и центр и спальные районы, но реновация затронет и такие районы. Целью реновации ставится улечшение экономической ситуации в городе, развитие культурной жизни, обеспечение безопасности. Для примера напомнили про район Фрунзенской набережной, где существуют комфортные условия для осуществления человеческого капитала.

Летом 2017 года российским президентом Владимиром Путиным, были подписаны правки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. В результате голосования городских жителей в программу включили порядка 5 тыс. домов, в основном - пятиэтажные хрущевки. Что составляет порядка 70% жилищного фонда подобного типа в Москве.