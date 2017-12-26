В Сети обсуждают видео с пролетевшим над Кремлем НЛО

В Сети на просторах YouTube появился ролик, который, якобы демонстрирует пролетающий над Кремлем НЛО. На кадрах видна небольшая яркая сфера-огонек, которая горит в течении нескольких секунд и исчезает.

Как утверждают авторы видео, в объектив их камеры попал уникальный момент, во время которого корабль пришельцев летит над Кремлем. Весь ролик по своему содержанию соответствует убеждениям уфологов и подогревает их интерес к изучению внеземных цивилизаций.

На видео видно, как над Кремлем зависла яркая сфера-огонек. После этого НЛО пропадает и тут же появляется еще один источник света. Такое видео скептики назвали неправдивым. По утверждению людей, не разделяющих мнение с уфологами, ролик – результат подделки и попытка авторов собрать просмотры.

Между тем, уфологи всего мира не перестают удивлять пользователей своими заявлениями. Так, утверждают уфологи: к Земле на огромной скорости приближаются три огромных НЛО. Приверженцы теории о заговоре мировой власти против человечества уверяют, что правительство вновь скрывает от людей правду о грядущей опасности.