В Челябинске бездомный не захотел бросать свою собаку и отказался от приюта

В Челябинске миссионерская организация предложила мужчине, жившему в камере теплотрассы, приют, но тот отказался, так как не хотел оставлять своего пса. Мужчина приехал в Челябинск на заработки, но лишился всех денег и был вынужден жить на трубах, от социального приюта он отказался лишь из-за страха потерять верного друга.

Как сообщается, случай вызвал обсуждение. Пользователи утверждают, что поступок мужчины демонстрирует пример настоящей дружбы человека и собаки. Приехав на заработки, мужчина лишился денег и ему ничего не оставалось, как жить на трубах теплотрассы.

Волонтеры миссионерской организации решили помочь бездомному, но тот отказался от приюта, мотивировав это страхом потерять собаку. В приюте или церкви для пса не нашлось бы места, а бросать животное, которое к нему прибилось, мужчина не хотел.

Случай привлек внимание местного приюта для животных. Они согласились взять к себе собаку бездомного. Теперь волонтеры зооприюта ищут того, кто смог бы перевезти пса.

Мужчина заявил, что он примет помощь лишь тогда, когда пристроит собаку. Руководитель миссионерской организации уже пообещал помочь мужчине восстановить утерянные документы и намерен найти для бездомного не только приют, но и возможный источник заработка.