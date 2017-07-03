В Тюмени обсуждают судьбу приостановленной стройки 25-этажной свечки

В Тюмени до 25 января специальная комиссия вынесет итоги по дальнейшему ходу приостановленного строительства 25-этажного здания-свечки в центре города. Стройка высотки вызвала бурное обсуждение на публичных слушаниях.

Как стало известно, жители Тюмени неоднозначно приняли новость о строительстве высотки, которая должна стать деловым центром, примыкающим к ЦУМу на улице Орджоникидзе. Представители власти выступили за строительство и отметили, что новая высотка поможет развитию города и улучшит транспортную развязку.

Однако, общественники выступили против нового здания. В качестве доводов противники стройки указали на то, что в проекте изначально указывалось 3-этажное здание. По мнению общественников, пристроить к 3-этажному зданию 22 этажа – решение весьма неразумное. Так, ошибки при строительстве могут сильно повлиять на репутацию Тюмени, о которой смогут заговорить все СМИ мира, если в здании случится авария из-за неправильных проектов и плохого фундамента.

Комиссия выслушала все доводы обеих сторон и указала, что в течении 7 дней она вынесет результат. Эксперты проверят, правильно ли выполнен проект стройки и нет ли нарушений в строительстве здания. Также рассмотрят вопрос о целесообразности здания и его влияние на экономику и развитие города.