Владелец ресторана Meat&Fish за плохие отзывы угрожает рэперу Слиму и его жене

В СМИ сообщили, что владелец ресторана Meat&Fish Сергей Миронов угрожает рэперу Слиму из группы Centr и его супруге. Поводом для угроз и скандалов стал негативный отзыв семейной пары о нашумевшем ресторане.

Как стало известно, Евгений Миронов писал супруге Слима и недвусмысленно намекал, что негативный отзыв стал для них ошибкой. Владелец ресторана пишет, что до конца недели он узнает обо всех «косяках» пары: о всех их неправильных словах и невыплате налогов.

Миронов отметил, что уже могут сесть в тюрьму начальник ОВД и его заместитель, которые, якобы, вымагали у него карту для скидки в ресторане. Владелец ресторана указал на то, что Слим и его супруга «сильно ошиблись», решив испортить репутацию его заведению.

Рэпер Слим и его супруга в социальных сетях писали о плохой кухне ресторана Meat&Fish. По их словам, вместо качественной еды им подали сырых креветок, измельченные фаланги крабов и невкусного, плохо-приготовленного морского ежа. Пара утверждает, что ресторан сильно огорчил их качеством кухни. Теперь, владелец Meat&Fish намерен решить конфликт путем угроз.