В Москве готовят 60 мест для купания на Крещение. Об этом рассказали в администрации российской столицы.

Власти Москвы готовятся во всеоружии встретить знаменательный праздник христианского мира – Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января православные верующие по давней традиции погружаются в специально подготовленные проруби в водоемах на свежем воздухе. Таких купелей в российской столице в 2018 году будет открыто почти 60 во всех районах мегаполиса. По предварительным данным, ожидается, что праздник посетят около 120 тысяч горожан.

В московской администрации напомнили, что в прошлом году омовение смогли совершить почти 110 тысяч человек, а всего в специально оборудованных местах присутствовали почти 200 тысяч человек.

Для удобства и комфорта верующих будут предусмотрены раздевалки, туалеты и места с горячим питанием и одеждой. Также в местах массового скопления желающих окунуться в ледяную воду осуществят дежурство бригады медиков и сотрудники правоохранительных органов.