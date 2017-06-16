Исаакиевский собор Петербурга за 2017 год заработал 900 млн рублей

Исаакиевский собор Санкт-Петербурга за 2017 год заработал почти 900 миллионов рублей. Это значительно больше, чем годом ранее.

Подведены некоторые итоги по посещаемости одного из главных храмовых комплексов России. В прошлом году Иссакиевский собор Северной столицы смог установить новый рекорд, заработав на экскурсиях почти миллиард рублей.

Сообщается, что всего за истекший период времени петербургскую главную достопримечательность почтили вниманием почти четыре миллиона туристов со всего мира.

Посетители религиозных обрядов также не отставали и показали неплохие результаты. Известно, что за прошлый год прошло приблизительно семьсот богослужений, на которые пришли почти 38 тысяч верующих.

Примечательно, что резко возросло количество служб в другом известном храме мегаполиса – Спаса на Крови. Там количество служб возросло более, чем в два раза.