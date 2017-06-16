В Москве на Русаковской ограничат движение с 1 февраля

В Москве на Русаковской улице ограничат движение с 1 февраля 2018 года. Это связано с предстоящим этапом строительства станции метрополитена.

В администрации Москвы рассказали о предстоящих дорожных работах, которые планируется осуществить в ближайшем будущем в районе Сокольники. Сообщается, что с 1 февраля автомобилисты не смогут в полном объеме передвигаться по Русаковской улице. Частично перекроется участок от 2-го Полевого переулка до Сокольнической площади. Отмечается, что мероприятие продлятся ровно два месяца вплоть до конца марта текущего года.

На этом пространстве метростроители приступают к строительству новой станции подземки под рабочим названием «Стромынка». Автолюбителям уже посоветовали сформировать новые пути объезда.

Предполагается, что оптимальной схемой движения на предстоящее время станет путь от МКАД по широким вылетным автомагистралям шоссе Энтузиастов и Щелковское шоссе. В пиковые часы москвичей призвали пользоваться больше общественным транспортом.