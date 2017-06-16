В Москве госпитализировали актера Сергея Горобченко. У 45-летнего артиста театра и кино обнаружили панкреатит.

Сегодня стало известно, что на больничной койке оказался актер Сергей Горобченко. Он стал популярен благодаря своим работам в кинолентах «Бумер» и «Каменская». Сообщается, что 45-летний артист, находясь у себя дома, внезапно почувствовал себя плохо и упал в обморок. Позже его доставили в медицинское учреждение Москвы, где врачи смогли установить предварительный диагноз. Предполагается, что у знаменитости развился панкреатит.

Сам актер уже смог успокоить своих многочисленных фанатов и подписчиков в социальных сетях. Горобченко опубликовал фотографию, на которой старается улыбаться и держит забавно записную книжку в зубах. Актер написал в Instagram, что новогодние праздники и нервы дали о себе знать.

Сам артист признался, что много не пьет, однако может позволить иногда употребить алкоголь. Поклонники пожелали ему скорейшего выздоровления и появления на сцене или киноэкранах с новыми работами.