Умер автор песни «Oh Happy Day» Эдвин Хокинс

16 января американские издания сообщили о смерти музыканта Эдвина Хокинса, известного автора песни «Oh Happy day». Музыкант дожил до 74 лет, причина его смерти – рак поджелудочной железы.

Эдвин Хокинс – известный автор песен из США, его аранжировка христианского гимна «Oh Happy Day» до сих пор считается лучшей религиозной композицией. Песню внесли в список лучших композиций столетия. Музыкант 4 раза получал премию Grammy, его работы названы лучшими работами Евангелия Души.

Эдвин Хокинс гастролировал по всему миру. Перед смертью он долго боролся с раком. О кончине Хокинса сообщил его представитель. Музыкант начал играть на инструментах уже в 7 лет, за всю свою жизнь он выпустил 30 альбомов. Его песни пользуются популярностью, и многие известные певцы сообщали, что работы Хокинса оказали влияние на их творчество.

У Хокинса был свой собственный хор, исполняющий песни евангелия. Песни музыканта неоднократно становились хитами, их знают многие американцы и жители других стран. У Хокинса есть 8 братьев и сестер, с ними он также выступал и пел песни.