В Москве появятся сквер имени Магомаева и улица Юрия Никулина

В Москве власти города приняли решение о переименовании трех улиц на севере города, их назовут именами Юрия Никулина, Михаила Якушина и Игоря Численко. Также сквер у мэрии Москвы назовут именем Муслима Магомаева.

Заммэра Москвы Леонид Печатников рассказал, что 16 января власти столицы утвердили переименование улиц и новое название для сквера. Так, на северы столицы, улицы, расположенные рядом со стадионом «Динамо», получат имена артиста Юрия Никулина, тренера Михаила Якушина и футболиста Игоря Численко.

Помимо этого, сквер, расположенный рядом со зданием мэрии Москвы, теперь будет называться сквером имени Муслима Магомаева. На территории сквера расположена скульптура певца и композитора, власти города сочли целесообразным назвать территорию именем исполнителя. Сквер расположен в Пресненском районе.

Также ряд улиц получил названия в честь военных и публичных личностей. С полным списком всех переименований и новых названий для скверов можно ознакомиться на сайте правительства Москвы.