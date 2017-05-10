В саратовской консерватории отменили концерт памяти Михаила Круга

В саратовской консерватории имени Собинова расторгли договор с арендаторами, которые намеревались осуществить концерт памяти Михаила Круга. Глава ВУЗ Александр Занорин прокомментировал принятое решение тем, что жанр и тематика концерта не соответствуют тематике заведения. Данный концерт был перенесен из консерватории в здание филармонии.

Данное мероприятие было запланировано на одиннадцатое февраля, но после того, как руководством ВУЗ была просмотрена и изучена программа предстоящего концерта, было принято решение его отменить. Аргументировав свои слова тем, что консерватория является классическим учебгым заведением, который на протяжении годов сохранил в себе лучшие традиции национальной культуры и образования.

На данный момент, стало известно, что концерт под названием «Круг друзей» состоится в филармонии.