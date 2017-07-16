В Москве на продажу выставили особняк посольства Австралии

В Москве будет продан особняк, который сейчас по договору аренды занимает посольство Австралии. Объект оценили в 12,18 миллионов долларов, ведомство Австралии будет вести свою деятельность на базе особняка до 2020 года.

Особняк, как сообщается, будет продаваться вместе с прилегающей огороженной территорией. Площадь территории – 775 квадратных метров, на ней находится парковка, вмещаемая до 30 машин. Особняк имеет инженерное оснащение: для защиты и безопасности в здании установлены камеры видеофиксации, в нем проведен интернет и работает охрана. Здание находится в Подколокольном переулке.

В особняке имеется два входа, что дает возможность разделить поток посетителей и сотрудников организации, арендующей здание. Посольство Австралии будет арендовать особняк до 2020 года, цена аренды одного квадратного метра для диппредставительства составляет 36,5 тысяч рублей за один месяц.

Председатель совета директоров компании Kalinka Group, которая выступает арендодателем особняка, утверждает, что стоимость аренды для посольства Австралии в Москве по соотношению цены и качества не имеет аналогов.