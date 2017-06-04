Во Владикавказе обладатель звезды Мишлен проведет мастер-класс

Во Владикавказ приедет обладатель звезды Мишлен Мсье Жоффрей Поэссон. Благодаря своему визиту он покажет мастер-класс местным кулинарным мастерам и поделится с ним самыми важными секретами высокой европейской кухни. Мероприятие организовывает фирма «Русско-Французские гастрономические сезоны».

Компания «Русско-Французские гастрономические сезоны» каждый год предоставляет уникальную возможность для представителей известных ресторанов города, а также студентов поварских факультетов. Зрители мастер-классов смогут постичь все тонкости европейской кулинарии, которую применяют самые опытные повара.

Между тем, Мсье Жоффрей Поэссон будет учитывать, какие темы наиболее интересны для местных специалистов. Мастер-классы будут проводиться в течение двух дней. Программа будет включать в себя советы по приготовлению не только соленых, но и сладких блюд.