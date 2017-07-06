Роскачество обнародовало список качественных кефиров

Растительные жиры взамен животных и фабрикация с помощью пальмового масла. Кишечная палочка, а также плесень, обнаруженные более чем в половине представленных образцов самых популярных видов кефира.

В пяти представленных образцах был выявлен крахмал, но не в больших количествах.

Из тридцати шести образцов продукта растительные жиры были выявлены только в четырех образцах. По итогам пройденных проверок, ни в одном образце не было обнаружено превышающей концентрации радионуклидов, тяжелых металлов. Также отмечается, что не нашли и бактерии золотистого стафилококка и иных опасных микроорганизмов. В кефире шести образцов было обнаружено превышение допустимого количества бактерий кишечной палочки и плесени.

На основании проведенной проверки, был составлен список из десяти экземпляров предоставленной продукции, которые оказались наиболее качественными, среди них: «Авида», «Домик в деревне», «Нежеголь» и другие.