В Татарстане разрабатываются правила расторжения брака для мусульман

В Татарстане мусульманские священнослужители взялись за разработку правил расторжения брака. Об этом рассказали в пресс-службе ДУМ РТ.

На заседании, которое проходило в Галеевской мечети, священнослужители рассматривали вопросы о действительности и недействительности талака в различных ситуациях, о заключении брака в ЗАГС.

Отмечается, что главной целью такого документа является защита прав женского пола и укрепление университета семьи. Об этом сообщается в тексте сообщения ДУМ РГ.

В середине ноября ДУМ РТ рассказали о принятии канонов брака по правилу ислама. В положении учли такие вопросы, как соответствия обряда никаха ханафитской правовой школе и государственной регистрации в ЗАГС, определения размера махра, традиционная моногамность татаро-мусульманской семьи, дееспособность между супругами, регистрация никаха в метрической книге Дум РТ и пр.