В США сеть аптек запретила ретушь фото моделей в своей рекламе

Американская сеть аптек CVS запретила ретушировать фотографии моделей, которые рекламируют ее косметические средства. Рекламные снимки с изображением моделей без применения графических редакторов теперь будут помечены специальным водяным знаком.

Как сообщают представители сети аптек CVS, из-за слишком отретушированных фотографий с изображением моделей с идеальной кожей и с правильными чертами лица у 80% женщин занижается самооценка. При рекламе косметики маркетологи чрезмерно преувеличивают результаты применения средств и показывают покупателям нереалистичные снимки, на которых все модели имеют ровный цвет кожи и отсутствие проблемных зон.

Для того, чтобы демонстрировать покупателям реальные снимки и давать им понять, что все женщины прекрасны – сеть аптек запускает кампанию по отказу от ретуши фотографий. Все «настоящие» рекламные снимки косметики от CVS будут помечаться специальным водяным знаком.

По данным исследований, две трети всех опрошенных женщин согласны с тем, что сейчас рекламные снимки чаще всего не совпадают с реальностью и чрезмерно идеализированы. Теперь, реклама без ретуши и графических редакторов сможет помочь женщинам поднять свою самооценку.