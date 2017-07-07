Во втором квартале 2018 года на ЗИЛе в Москве откроют парк

Москомстройинвест сообщил, что весной-летом 2018 года на территории промзоны «ЗИЛ» в Москве будет открыт новый парк, его площадь составит 10 гектаров. Проект парка – результат совместной работы дизайнера по ландашфтам из Нью-Йорка Джерри Ван Эйка и архитектурного бюро «Меганом».

На сайте Москомстройинвеста указано, что парк будет создан за счет инвестора, который потом отдаст благоустроенную территорию на баланс города. Над проектом парка работали глава нью-йоркского бюро !mеlk Джерри Ван Эйк и дизайнеры архитектурного бюро «Меганом».

Парк размещен в бывшей промзоне «ЗИЛ», где сейчас ведутся работы по реновации. Главной особенностью парка станет пергола, длиной в 1,3 километра. Пергола – навес, похожий на конвейерную ленту.

На территории парка уже посадили порядка 700 различных деревьев, 2 000 разных кустовых растений. Также уже созданы места для прогулок пешеходов и езды велосипедистов, детские и спортплощадки. В парке разместят места для торговли, помимо этого, там будет стоять сцена, на которой смогут выступать артисты. По всей площади парка разместили больше 100 фонарей и порядка 400 других источников света.