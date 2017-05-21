Борис Албегов проверил состояние улиц Владикавказа

Глава Администрации муниципального образования города Владикавказ Борис Албегов совершил рейд по городу. Его целью было проверить, в каком состоянии находятся улицы и насколько остро стоит проблема с мусором, а также уборкой снега на них.

Глава владикавказской Администрации совершил объезд города, чтобы выяснить, в каком состоянии находятся улицы и насколько ценят чистоту жители. Стоит признать, что результатами рейда он был весьма огорчен. Албегов выехал на проверку в половину восьмого утра. Он объездил как самые крупные и оживленные улицы, так и более тихие.

По итогам Борис Албегов заключил, что мусор оставляется местными жителями практически на всех улицах. Они даже не удосуживаются донести его несколько метров до специальных контейнеров. Горожане даже не обращают внимание, что за такие действия их могут обложить штрафами. После этого обхода территории глава Администрации отдал указания привести город в порядок.