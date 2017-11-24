В Парке Горького после реставрации открыли ажурную беседку

В Москве, в Парке Горького вновь открыли белую ажурную беседку, которая была построена в 1950-х годах, ее восстановили по фотографиям. Об открытии беседки после ее реконструкции стало известно из сообщения на сайте правительства Москвы.

Беседку установили в парке еще в 1950-х годах, в ней собирались представители московской интеллигенции – писатели, художники, поэты и другие творческие личности. В беседке был размещен белый рояль, который использовали на проведении музыкальных вечеров. Круглая ажурная беседка имеет высоту в 9,85 метров и диаметр в 9,28 метров. На ее реконструкцию ушло 8 месяцев.

Как сообщается на сайте правительства Москвы, для реконструкции специалисты изучили старые архивные фотографии. По снимкам им удалось воссоздать узор беседки, лиры над арками, гипсовый декоративный элемент на потолке и вазу на крыше.

Также строители провели реставрацию металлической колонны, на крышу нанесли новое покрытие. В конструкции беседки сменили на новые стойки основания, сам каркас. В беседке осталось несколько незавершённых работ, но их продолжат весной. Сейчас ажурная беседка открыта, ее могут посетить все желающие.