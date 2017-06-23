Жители аварийных домов в Карелии записали обращение к Путину

Жители аварийных домов в Карелии записали видеообращение к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщают местные СМИ.

Ряд жителей аварийных домов, что находятся в нескольких микрорайонах Петрозаводска, не выдержали сложившейся ситуации и решились на крайние, но эффективнее меры. Отчаянные люди записали видеопослание к российскому руководителю государства Владимиру Путину, где подробно рассказали о своей давней проблеме.

По словам местных жителей, их дома и квартиры по судебному решению признали аварийными и записали в план по дальнейшему расселению. Однако в реальности ничего подобного не произошло. Власти республики заявили, что их решение находится в очереди по осуществлению и в такой ситуации оказались примерно 170 петрозаводских семей.

Жители пожаловались, что местное руководство не стремится им предоставить новое благоустроенное жилье, так как денежных средств на приобретение квартир в регионе попросту нет. Жители Карелии выразили надежду, что Владимир Путин примет меры по этому заявлению россиян.