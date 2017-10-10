В Москве еще три станции метрополитена признаны памятниками архитектуры

Несколько станций столичного метро были признаны памятниками архитектуры, среди них оказались «Белорусская», «Киевская» и «Комсомольская». На данный момент городские власти намерены внести все станции Кольцевой линии в данный список.

Данные станции были построены в пятидесятые годы минувшего столетия и внесены в единый гос. реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Отметим, что на сегодняшний день насчитывается 12 станций из 207 внесенных в данный список.

В большинстве случаев, знакомство гостей столицы начинается именно с трех вышеперечисленных станций метрополитена. Участие в их оформлении приняли одни из лучших архитекторов, художников того времени.

Чиновники добавили, что каждая из перечисленных станций неким образом «рассказывает» современному обывателю о культурной жизни прошлого поколения.