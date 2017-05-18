В Петрозаводске будет расширен спортивный комплекс "Луми"

В столице Карелии планируют расширить спорткомплекс "Луми". Глава города Ирина Мирошник поделилась планами строительства второй очереди.

Со слов главы города на интервью с корреспондентами, в Петрозаводске к сезону планируют залить около 14 катков. Кроме этого, со слов Ирины Мирошник, в планы властей не входит заливать катки на набережной.

За последние несколько лет там не получается полноценный каток. Однако "Техрент" согласился еще раз попробовать залить лед по дорожке вдоль тренажеров.

Мирошник прокомментировала, что сейчас они работают конкретно в этом направлении. Также мэр Петрозаводска отметила, что в городе на постоянной основе работает ледовая площадка в спортивном комплексе "Луми". Создан эскиз и проекты планировки по поводу расширений "Луми" и нужная часть территории около муниципального учреждения.

Именно по этому не исключаются возможности совместно с республикой выполнять проектные работы. Будет проект - появится возможность за счет федеральных программ воплотить эту идею. Это задача 18-го года.