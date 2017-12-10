Дети оценили на вкус еду богачей

Детям представилась возможность попробовать изысканные и дорогостоящие блюда из разных времен. Сюжет под названием «Дети пробуют еду» был выложен на канале Bon Appétit.

Участники проекта попробовали устрицы, лапки лягушек, креветки фуа-гра, лобстеров и многие другие изысканные блюда, которые предпочитают состоятельные люди.

Во многих случаях юные участники честно признавали, что большая часть предложенных угощений откровенно пришлась им не по вкусу или оказались относительно «терпимыми». Часть детей сопоставили мясные и рыбные блюда с курицей, а когда одна из девочек попробовала трюфеля, то и вовсе не смогла доесть предложенное блюдо и выплюнула его.

Ролик смог набрать свыше двух миллионов просмотров.