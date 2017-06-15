Роспотребнадзор рассказал, какие проруби Красноярска будут безопасны для ныряния

Специалисты Роспотребнадзор подготовили перечень мест, которые будут безопасны для здоровья людей, намеренных окунуться в прорубь. Эксперты берут пробы воды и проводят необходимые экспертизы.

На протяжении нескольких лет наиболее безопасными для купания остаются 48 прорубей. В минувшем году окунуться в прорубь, не выезжая из Красноярска, можно было на острове Отдыха неподалеку от клуба «Криофил», 114 и набережаня Енисея, а также в других не менее извсетных местах. Категорически не рекомендовано этого делать в водах реки Кача, так как взятые из нее пробы воды не прошли экспертизы.

На сегодняшний день эксперты Роспотребнадзора напоминают, что не всем гражданам можно окунуться в прорубь. Ледяная вода является опасной для людей страдающих сердечными, нервными, мочеполовыми и иными заболеваниями. Для столь экстремальной процедуры специалисты порекомендовали подготавливать себя заранее, начиная с простого закаливания.

От ныряний следует отказаться гражданам, которые на данный момент больны либо только отошли от болезни, а также лицам, находящимся в нетрезвом состоянии.