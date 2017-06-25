Николай Валуев на Крещение планирует искупаться в проруби в Бурятии

Популярный боксер и депутат Госдумы Николай Валуев приедет в Республику Бурятии в крещенские праздники и искупается в проруби. В сети появился материал о том, как члены политики и общественные деятели России празднуют Крещение и купаются ли в проруби.

Валуев рассказал, что как приедет домой, в первую очередь он посетит службу в церкви. Отмечено, что конкретно в этом регионе Николай Валуев очень частый гость, ему очень нравиться Байкал. В прошлом году в марте он стал почетным гостем "Байкальской рыбалки", он пообщался с рыбаками и наловил рыбы.

Как стало известно ранее, в республике уже начали очищать площадки для того, чтобы оборудовать иордани. Обустройство купелей будут производить на канун праздника, 18 января. В этом году планируется оборудовать 27 купелей в 14 муниципальных образованиях, а также 27 заборов воды.