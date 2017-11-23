В Волгограде состоится концерт памяти Дмитрия Хворостовского

25 января в 18:00 в Волгограде в музее ИЗО Машкова начнется концерт памяти о Дмитрии Хворостовском. На концерте музыканты исполнят композиции из репертуара Хворостовского на русском и иностранных языках.

Дмитрий Хворостовский запомнился жителям Волгограда своим исполнением песен и творческой деятельностью. У оперного исполнителя в Волгограде осталось много людей, которые хотят почтить его память и еще раз услышать песни, которые он исполнял.

На концерте прозвучат песни Хворостовского: композиции на русском и иностранном языках, песни мировой классики, романсы и военные композиции. Как отметили организаторы мероприятия, посвященного памяти о Хворостовском, композиции будут исполнены Натальей Мещеряковой, Ольгой Сабировой, Ириной Силкиной и Еленой Наумкиной.

Также известно о том, что концерт будет проходить в рамках уже устоявшегося проекта музея «Музыкальный четверг». Хворостовский неоднократно давал концерты в Волгограде, первое его выступление состоялось в 2005 году, тогда он выступал на благотворительном концерте с песнями военных лет.