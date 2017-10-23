Пользователей Сети приятно удивила запись рождения смертельно опасных пауков
На просторах глобальной сети появилась видеозапись, на которой запечатлено появление на свет лейкопаутинных пауков. Подобная запись, на которую наложили мелодию из ужасов, была опубликована в Facebook.
Некоторым пользователям пришлась подобная инициатива не по вкусу, что они и сообщили, оставив свои комментарии. «Они настолько милые и нежные», - комментирует одна из пользовательниц.
Нашлись юзеры, которые уточнили, каким образом происходит появление на свет маленьких пауков в естественной среде, где им не помогает человек.
Сиднейский лейкопаутинный паук – является одним из наиболее ядовитых и опасных. Они на сегодняшний день обитают на просторах Австралии. Яд взрослой особи обладает способностью нанести существенный ущерб для здоровья людей, а в некоторых случаях и привести к смертельному исходу.