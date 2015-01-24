К 2019 году Росстандарт может утвердить новый ГОСТ для водки

СМИ сообщили о том, что Росстандарт будет утверждать выпуск водки по обновленному, специальному ГОСТу. Высочайшие показатели для водки и специальные технические особенности ее изготовления могут начать действовать уже в январе 2019 года.

В Росстандарте проект ГОСТа о российском качестве классической водки и технических условиях уже вышел на стадии разработки. Приоритетность специалисты ставят на улучшение физических и химических показателей водки. Также в Росстандарте отметили «российское качество» и подчеркнули, что новый ГОСТ будет выполнять цели соблюдения качества алкоголя в России.

Производители не лишатся прав писать на бутылках «Классическая водка», даже если напиток и не будет соответствовать требованиям. Но, в случае изготовление алкоголя по ГОСТу, на нем будет указываться, что водка сделана по правилам и нормам от ГОСТа. Новые правила коснутся сырья для водки, требования ГОСТа будут более жесткими.

По словам Вадима Дробиза, который представляет Центр исследований рынков алкоголя федерации и регионов, утверждение нового ГОСТа поможет отметить Россию как родину классической водки.