На Алтае сняли эффектный кинофильм о снежном барсе

На Алтае сняли эффектную киноленту про снежного барса, в фильме показаны высокогорные пейзажи и будни изучающих ирбиса специалистов. Документальная кинолента студии "Ирбис" вышла под названием "Алтай. Земля снежного барса". Его транслировали на канале Сайлюгемского нацпарка на YouTube.

"Видеофильм для совместного проекта Всемирного фонда дикой природы, Сайлюгемского национального парка и студии "Ирбис" собирался около нескольких лет. Оператор Иван Усанов регулярно принимал участие в экспедициях и ежегодных учетов аргали, снежного барса и козерога, для того, чтобы заснять нужный кадр для кинофильма".

В фильме запечатлены горные пейзажи на высоте больше трех тысяч метров над уровнем моря, кусочки из экспедиций и места проживания хищников.

В России зарегистрировано больше 70-90 особей ирбиса. На Алтае проживают более 30 ирбисов, 15 особей на территории Сайлюгемского парка. Исследователи предупреждают о начале восстановления численности краснокнижного животного на Алтае.