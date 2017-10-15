Специалисты подсказали, как быстрее расстаться с зеленой красавицей

Новогодние праздники подошли к своему завершению, а это значит, что и время разбирать елку тоже подошло. Специалисты порекомендовали расстаться с «зеленой» красавицей по завершению праздников. Обосновав это тем, что подобный поступок упростит вход в обычный режим.

Для старшего поколения – чтобы подготовить себя для первого рабочего дня, а для тех, кто помладше, чтобы проще было расстаться с окончившимися каникулами, рассказала специалист по психологии Ольга Махоновская.

Ничего сверхъестественного в подобном способе нет, подчеркивает эксперт. Но данный подход к решению насущной проблемы в значительной мере упростит расставание с праздничным разгильдяйством, а также напомнит нынешнему поколению новогодние традиции старших соотечественников.

Одна из них заключается в том, что зеленую красавицу после прихода старого Нового года из жилища долой.