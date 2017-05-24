Пермскую модель поместили на обложку модного журнала QPmag

Пермскую модель Татьяну Митюшину поместили на обложку январского выпуска модного американского журнала QPmag Fashion and Lifestyle Magazine. Издательство поделилось изображением на своей странице в Instagram.

На снимке российская знаменитость позирует в сверкающем купальнике-боди золотистого цвета. Заголовок статьи о Татьяне Митюшиной, указанный на обложке, называется "L.A. Woman", что является отсылкой к известной композиции музыкального коллектива The Doors. Авторы материала отмечают, что 26-летняя фотомодель нашла свое призвание в демонстрации нижнего белья и купальников, благодаря своим запоминающимся формам.

Известно, что Татьяна Митюшина училась в ПГНИУ. В настоящее время она уже несколько лет проживает в США. Она активно участвует в рекламных капаниях для Guess и Intimissimi. Кроме того, она попала на экраны в фильме "Страсти Дон Жуана" и телесериале "Приманка".