В Пензе проверили толщину льда перед Крещением

В Пензе проверили толщину льда перед традиционными обрядами купания на Крещение Господне. Тревожная обстановка сложилась на реке Сура.

За несколько дней до Крещения спасатели Пензы осуществили контрольные замеры ледяного покрова на водоемах вокруг областного центра. Сообщается, что стабильный и безопасный лед будет присутствовать там, где нет серьезного течения рек. В акватории главной реки региона – Суры дела обстоят тревожным образом. Власти города настоятельно не рекомендуют в праздничный день выходить на лед в несанкционированных местах.

Чтобы избежать возможной катастрофы в некоторых таких неразрешенных местах, где все-таки могут скапливаться люди, будут дежурить специальные спасательные бригады.

Что касается официальных мест сооружения купелей для осуществления традиционного обряда купания на Крещение Господне, то окончательной проверки они еще не прошли. Предполагается, что народ будет собираться для этих целей на территории гостиничного комплекса «Русская охота», в микрорайоне Заря, а также недалеко от улицы Рылеева.