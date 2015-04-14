Почетным донорам в Пензенской области выплатят 13 тыс рублей

В 2018 году ежегодные выплаты почетным донорам из Пензенской области повысят до 13 041 рубля. Об этом заявили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Представители властей отмечают, что с 2015 года обладателям звания "Почетный донор" каждый год выделяют премию, которую отличившиеся получают не позднее апреля. В 2017-м сумму составляла 12 373 рубля.

Как указано в сообщении, в регионе числятся примерно 5000 почетных доноров Российской Федерации и Советского Союза. Для регистрации в этом звании человеку необходимо как минимум 40 раз сдать цельную кровь и 60 раз - плазму. При этом жертвующий должен соблюсти главное условие - не претендовать на моментальную материальную компенсацию.