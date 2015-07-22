Геи оспаривают в Смольнинском суде отказ в проведении мероприятий

15 января Смольнинский суд принял заявление от гей-сообщества Санкт-Петербурга, которое намерено оспорить отказ властей в проведении тематических мероприятий. Об этом 15 января уведомляет объединенная пресс-служба петербургских судов.

14 декабря активисты подали в комитет законности, правопорядка и безопасности запрос на разрешение организации трех публичных акций в популярных местах города. 27 декабря, по их плану, должен был состояться масштабный митинг на 600 человек в Михайловском сквере, главной целью которого является призыв превраться Северную столицу в европейкое сосредоточие гей-туризма. Похожее мероприятие намеревались устроить на площади в саду имени 30-летия Октября. Акционеры выступают за исполнение постановлений ЕСПЧ относительно правонарушений против ЛГБТ.

В этот же день они просили о проведении шествия в тысячу участников по улицам Большой Морской и Труда. В качестве мотива организаторы указывали поддержку толератного отношения, прав и свобод гомосексуалистов.

18 декабря ведомство отказалось регистрировать указанные мероприятия. В связи с этим ЛГБТ-движение протестует и намерено добиться выполнения требований в судебном порядке.