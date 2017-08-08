В Twitter появилась страница с фото сексуальных преступниц

В Twitter появилась страница, владельцы которой размещают фотографии сексуальных преступниц. Аккаунт получил название @mugshawtys.

Создатели в описании добавили надпись: "Надеемся, парень внесет залог". На стене публикуются снимки задержанных девушек, которых арестовали или осудили в разных странах мира. Под фото обязательно указывается причина, по которой красотки обратили на себя внимание представителей закона. Часто встречаются правонарушители, которые водили в нетрезвом виде, дрались, хулиганили или совершали кражи.

На страницу уже подписались более 28 тысяч человек. Пользователи Twitter в комментариях под большинством публикаций подтверждают, что задержанные имеют сексуальный внешний вид. Некоторые отмечают, что многие преступницы вполне могли бы сделать карьеру актрис и сыграть в популярном телесериале - "Оранжевый - новый черный".