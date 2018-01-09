СМИ: В России за новогодние праздники резко увеличивается смертность

В России за новогодние праздники резко увеличивается смертность. По данным западных СМИ, в этот период года умирает более 20 тысяч человек.

Оглашена неутешительная статистика по уровню неестественной смертности в Российской Федерации. Отмечается, что количество подобных зачастую нелепых смертей гораздо превышает средние показатели за год.

Согласно представленным цифрам, всего за первые две недели веселья по поводу новогодних праздников, в стране погибает более 20 тысяч человек. Значительная часть этих смертей напрямую связана с большим употреблением алкогольных напитков. Часто организм просто не выдерживает нагрузок и людей настигает череда инфарктов со смертельным исходом или простых отравлений.

Несколько тысяч человек в этот период становятся жертвами небрежного вождения транспортных средств.

Несмотря на это, по данным Роспотребнадзора, потребление алкоголя среди населения России начинает падать, а средняя продолжительность поднялась до 67-68 лет.