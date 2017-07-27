В Новосибирске продают контактный зоопарк вместе с животными

В Новосибирске продают контактный зоопарк вместе со всеми животными. Об этом владельцы объявили городским СМИ 15 января.

Руководители предприятия "Обитаемый остров" выставили своё детище на продажу в Интернете за 1 миллион 100 тысяч рублей. В объявлении указано, что учреждение имеет отличную репутацию и расположено на левом берегу. Оно снимает помещие площадью в 220 квадратных метров, ежемесячная аренда которого составляет 55 тысяч рублей без учета коммунальных услуг. Кроме того, новый владелец получит в своё распоряжение все наработанные за 1,5 года ресурсы: обученных сотрудников, контакты поставщиков, веб-сайт, сообщества в социальных сетях и договоренности с другими организациями.

Отмечается, что у действующих владельцев не хватает средств на развитие зоопарка. При этом они подчеркнули, что бизнес "на плаву". В настоящий момент в нем размещено более 20 видов животных общей сложностью в 200 представителей. Входные билеты стоят 200 рублей для взрослых и детей, старше 3-х лет.