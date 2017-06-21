Милонов призывает Минторговли убрать манекены с идеальной фигурой

Депутат Госдумы Виталий Милонов призывает Министерство промышленности и торговли убрать из магазинов манекены с идеальными фигурами. Об этом он объявил во время интервью.

16 января министру Денису Мансурову направят документ с соответствующим предложением. По мнению Виталия Милонова, формы манекенов, демонстрирующих одежду торговых залах, искусственно навязывают женщинам вечное стремление к неестественным идеалам и молодости. При этом покупатели, которые не соответствуют подобным параметрам, испытывают определенный стрес во время похода в магазины. Таким образом идеальные пропорции "ломают психику" россиянок.

Модная индустрия, говорит депутат, негласно пропагандирует собственные каноны красоты. Чтобы противодействовать ей в интересах потребителей, необходимо задействовать среднестатичтические показатели российских граждан. По информации Виталия Милонова, такими являются размеры с 46-го по 48-й.