В Москве из-за строительства метро расселят две пятиэтажки

В Москве из-за строительства метрополитена расселят две пятиэтажки на проспекте Жукова. Об этом сообщает официальный сайт правительства столицы России.

В Москве скоро приступят к расселению еще двух пятиэтажных домов постройки времен Никиты Хрущева. Старое жилье планируется снести не по программе реновации, а из-за проведения строительных работ на новом участке столичного метрополитена.

Сообщается, что выбранные дома находятся в районе Хорошево-Мневники недалеко от проспекта Маршала Жукова.

Здесь через несколько лет появится станция подземки «Нижние Мневники», которая станет продолжением от «Хорошевской» на запад Москвы. Известно, что жителям этих домов предоставят новые квартиры примерно в этом районе на Карамышевской набережной.

Ранее сообщалось, что согласно программе строительства метрополитена, в Москве в текущем году должны открыть около двадцати новых станций на нескольких линиях.