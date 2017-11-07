В Москве открылся первый флагманский центр госуслуг. Он расположился на территории бизнес-квартала на Краснопресненской набережной.

15 января власти российской столицы презентовали новый формат офисов по осуществлению набора государственных услуг. Он отличается от иных офисов под общим называнием «Мои документы» еще большим набором услуг.

Сообщается, что в флагманском МФЦ станет просто оформить автомобиль на учет, а также получить в кратчайшие сроки, к примеру, паспорт болельщика мирового первенства по футболу.

По словам руководства первого в России флагманского многофункционального центра, среднее ожидание в очереди составит не более трех минут. Всего в офисе в деловом квартале «Москва-Сити» действует более пятидесяти окон. Общая численность сотрудников превышает 70 человек. Известно, что МФЦ нового формата намерен осуществлять до 170 различных услуг, а такие офисы планируется открыть во всех округах Москвы.