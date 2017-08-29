Минэкологии наказало производителя «Чупа-Чупс» за сброс стоков

Минэкологии Московской области наказало производителя «Чупа-Чупс» за сброс стоков. Представительство предприятия Perfetti Van Melle заплатит немалый штраф.

Экологическим надзором по Московской области были найдены источники загрязнения водных ресурсов, расположенные недалеко от подмосковного города Истра. Сообщается, что среди них оказалось российское представительство известной компании по производству леденцов марки «Чупа-Чупс». Санкции также настигли санаторий «Истра». В отношении двух организаций выписаны постановления, согласно которым они должны оплатить серьезный штраф за незаконный сброс сточной воды в воду реки Истра.

В надзорном ведомстве не раскрывают сумму штрафов, однако их размер может достигать внушительных показателей.

Напомним, что предприятие Perfetti Van Melle работает в России в двух регионах - в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо «Чупа-Чупса» потребители помнят и другие наименования производителя. Среди них популярные конфеты Mentos, Fruitella и Meller.