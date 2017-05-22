У Нижегородских художников хотят забрать мастерские

Художники из Нижнего Новгорода забили тревогу. Им пришло сообщение освобождать свои мастерские. Эти помещения художники использовали с 1937 года. 25 помещений, которые используют под мастерские, 7 из них используют члены Союза художников.

Мастерские еще с 1991 по приказу президента Российской Федерации Бориса Ельцина по всему миру были переданы художникам на бессрочное и безвозмездное использование. Тогда были подписаны соответствующие договора.

Кому-то очень понравились помещения, отметил депутат Государственной думы Александр Курдюмов. Среди художников, которым было предложено освободить свои рабочие помещения, стали популярные художники, такие как Татьяна Холуева, Надежда Лушина, Владимир Фуфарев и другие.

На официальном сайте Pismo-prezidentu.info представитель нижегородского отделения Союза художников Владимир Величко опубликовал письмо. "Владельцем этих помещений является администрация города Нижнего Новгорода, которая вопреки указу главы РФ и всем государственным декларациям о поддержке культуры, приняла решение отобрать творческие мастерские студии у художников", - прокомментировал Величко.