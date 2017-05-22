В Нижегородской области 93-летний мужчина женился на 88-летней женщине

Представители ЗАГС Нижегородской области рассказали о статистике заключения браков за 2017 год. Оказалось, что самыми старшими в прошедшем году молодоженами были 93-летний мужчина и 88-летняя женщина.

В Нижегородской области подсчитали, какое количество браков было заключено за прошедший 2017 год, и какая при этом наблюдалась статистика. Оказалось, что в том году жители области были гораздо романтичны и решительны, чем в прошлом. По сравнению с 2016 годом в области было заключено почти на 1,3 тысячи больше браков, а именно 22 860. Кроме того, не боялись вступать в серьезные отношения даже представители старшего поколения, некоторым из которых уже за 90. Так, в «Заречном Доме бракосочетания» поженились 93-летний мужчина и 88-летняя женщина. Также сообщается о другой паре, которая заключила брак в отделе ЗАГС другого района. В этом случае невесте было 67 лет, а жениху – 91.

За прошедший год в Нижегородской области заключали браки не только россияне, но и граждане других стран, при чем таких случаев зафиксировано довольно много. Так, в брак с россиянами вступали граждане Армении, Таджикистана, Украины, Польши и даже США.