Воробьев осмотрел новое учебное заведение в Подольске

Новое учебное заведение построили в микрорайоне "Кузнечики". Губернатор Московской области сам лично посетил новую открывшуюся школу под номером 35, расчитанную на 1,1 тысяч учеников в Подольске. Школа расположена в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Стрельбицкого, дом 5а.

Учебное заведение делится на три части, это учебная, административная и часть для дополнительного образования. Также в школе оборудованы новые лаборатории, 65 новых кабинетов, также помещения для внеурочной и исследовательской деятельности, новый актовый зал, два спортивных зала, библиотека, тренажерный зал и столовая. В школе установили лифт для инвалидов.

На торжественном мероприятии открытия выступали танцевальные и песенные коллективы. Количество учеников, которые посещают занятия во вторую смену в первом полугодии прошлого года, в начале наступившего в Подольске составляло 6295 человек.

В микрорайоне Кузнечики составляло 1452 учащихся. Открытие новой школы номер 35 позволит понизить долю учеников, которые занимаются во вторую смену в текущем учебном году на 6 процентов.

Ранее стало известно, что образовательный комплекс стоимостью более 1 млрд рублей будет построен в Воронежской области.