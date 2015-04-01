В Москве ТЦ "Золотой Вавилон" оборудуют террасами

После реконструкции в ТЦ "Золотой Вавилон", который находиться на Отрадном, будут установлены новые трассы с озеленением. Комплекс, который принадлежит петербургской Fort Group, был создан еще в 2002 году по адресу улица Декабристов. Реконструкцию проводят по проекту Blank Architects..

Фасад входит в часть композиции пространства и может позволить акцентировать скрытый за ним парк. Комерческие составляющие обращены лишь к наиболее сильным транспортным узлам - выходу из метро.

Другие фасады созданы в более мягкой стилистике, с террасами и озеленением. Также отмечено, что после обновлений на серебряных перфорированных панелях из алюминия будет установлена динамическая подсветка, также фасад будет оттенятся панелями, которые будут имитировать фактуру дерева.

На втором этаже расположится МФЦ района Отрадное. ТРЦ "Золотой Вавилон" в Отрадном построен в 2002 году. В настоящее время торговый центр сильно устарел и требует реконструкции.