Путин обещал выделить господдержку прокату фильма «Со дна вершины»

Президент России Владимир Путин пообещал выделить господдержку для проката картины о паралимпийском движении «Со дна вершины». Об этом стало известно в декабре на встрече с маломобильными людьми и сотрудниками общественных организаций.

Владимир Путин позаботился о том, чтобы создателям фильма «Со дна вершины» была выделена господдержка. Такое решение он озвучил на встрече с инвалидами и сотрудниками профильных общественных организаций. Выполнение этого задания он возложил на Министерство культуры, помогать ему будет Федеральный фонд социальной поддержки. На встрече присутсвовал сопродюсер киноленты, которому президент сообщил, что его задание будет выполнено до 1 февраля.

Известно, что такая просьба поступила как раз от продюсеров картины. Они объяснили главе государства, что создали фильм, который рассказывает о паралимпийском чемпионе Алексее Мошкине, однако у него нет средств, чтобы выпустить его в свет. В связи с этим Путин пообещал, что не только поможет материально, но и лично посмотрит его.